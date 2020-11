Leichtes Erdbeben in der Obersteiermark

Ersten Meldungen zufolge wurde im Bezirk Leoben über ein leichtes Grollen des Untergrundes berichtet. Erschütterungen wurden in der Nähe des Epizentrums, wie etwa in Eselberg in der Gemeinde Mautern, vereinzelt schwach, vereinzelt aber auch deutlicher verspürt. Schäden seien laut ZAMG bei der Magnitude allerdings nicht zu erwarten.