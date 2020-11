Tyson vs. Jones: Spektakel oder nur Peinlichkeit?

Gemeinsam sind sie 105 Jahre alt - und zwei der besten Boxer in der Geschichte ihres Sports. Die ehemaligen Weltmeister Mike Tyson (54) und Roy Jones junior (51) kämpfen am Samstag in Los Angeles erstmals gegeneinander. Tyson hält sich 15 Jahre nach seinem bisher letzten Auftritt im Ring nicht zurück: „Ich mag im Leben da und dort verlieren, aber nicht im Ring am 28. November“, tönte er auf Instagram. Er werde seinen drei Jahre jüngeren Gegner k. o. schlagen.