Mit tausenden Ecstasy-Tabletten in Lokalen gedealt

„Der Mann hat in der Zeit von Dezember 2018 bis April 2020 insgesamt 2100 Ecstasy-Tabletten gekauft und in mehreren Lokalen in Klagenfurt weiterverkauft“, so ein Polizist.

60 Stück davon hätte der 19-Jährige nach eigenen Angaben selber konsumiert. „Die restlichen 2040 Stück verkaufte er weiter und erzielte einen Erlös von über 20.000 Euro“, heißt es seitens der Ermittler weiter.