a-ha: „Die Band hält länger als viele Ehen“

Die norwegische Band hat seit ihrer Gründung im Jahr 1982 mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft. Doch auf dem Höhepunkt ihrer Karriere im Jahr 1991 merkte Frontmann Morten Harket, dass sich was ändern müsse, wie er jetzt im Interview mit „RND“ erzählte: „Diese Erkenntnis kam mir bei einem Auftritt in Rio. Wir sind dort damals vor fast 200.000 Menschen aufgetreten. Es war ein tolles Konzert, aber ich spürte, dass ich nur machte, was ich immer machte, aber nicht mehr richtig anwesend war. Da wusste ich, dass sich etwas ändern musste. Was sollte nach so einem Auftritt noch kommen? Viel größer konnten die Konzerte nicht mehr werden. In diesem Augenblick wusste ich, dass ich loslassen musste.“