Ausgangsbeschränkungen: Lob der Tiroler Polizei

Weiteres wurden 11.478 Quarantäneüberprüfungen durchgeführt und 2033 Lokale und Veranstaltungsstätten überprüft, informierte die Polizei in einer Aussendung am Dienstag. Die Kontrollen seien ohne nennenswerte Vorfälle verlaufen. Mitunter habe es Einsätze wegen vermeintlicher Partys gegeben, die sich aber in der Regel als „reine Lärmerregungen ohne verbotene Zusammenkünfte“ herausgestellt hätten.