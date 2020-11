Kurz zu Massentests: Strukturen für Impfung nutzen

Kritik an der kurzen Vorbereitungszeit

Im Vorfeld der Videokonferenz hatte es immer mehr Kritik daran gegeben, dass die Zeit zu knapp sei und man zwölf Tage vor Beginn des Tests noch gar nichts wisse. Am Dienstag gehen die Absprachen mit den Ländern weiter. Am späten Nachmittag soll es eine Videokonferenz auf Büroleiter-Ebene mit den Ländern geben, in denen es bereits um die operative Umsetzung gehen soll.