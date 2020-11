Eltern fordern mehr Unterstützung für Schüler

Oberösterreichs Familien sind verunsichert! Fast zwei Drittel der Eltern gaben bei der Online-Befragung an, dass ihre Kinder schon nach dem ersten Lockdown im letzten Schuljahr mehr Unterstützung beim Lernen gebraucht haben. Die bekommen sie von den Schulen aber nach wie vor nicht: Sechs von zehn Befragten gaben an, dass die Schulen ihre Kinder nicht beim Aufholen des im ersten Lockdown versäumten Lernstoffes unterstützen. Das wird wohl nach der jetzigen zweiten Phase des Heimunterrichts nicht besser werden. Zudem gaben knapp 20 Prozent der befragten Eltern an, dass ihr Kind aufgrund des Corona-Schulbetriebs Nachhilfe benötigt hat. Auch die finanzielle Belastung ist hoch: Für jede fünfte Familie standen coronabedingt zusätzliche Ausgaben an, vor allem Laptops, Drucker und Tablets. „Hier hat die Bildungspolitik verabsäumt, rechtzeitig für die digitale Infrastruktur zu sorgen“, so AK-Präsident Johann Kalliauer.