Der steirische Landesdienst wird abgespeckt

Neuaufnahmen über die Regierungsbüros

Über die Büros der Regierungsmitglieder kamen neue Beschäftigte in den Landesdienst, die nach einigen Jahren in die Verwaltung übersiedelten. Die Reformpartnerschaft läutete eine vorsichtige Wende ein: Es gibt nun eine striktere Personalpolitik und 1000 Posten weniger im Stellenplan. Das Land will aber nun, wie aus Regierungskreisen zu erfahren ist, noch einen Schritt weitergehen: Ein Aufnahmestopp für die Verwaltung ist in Vorbereitung. An Details wird aktuell gefeilt; als sicher gilt, dass er jedenfalls ein Jahr dauern soll. Offen ist, ob schon im Jänner 2021 keine Neuanstellungen mehr durchgeführt werden.