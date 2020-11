Ab 14.30 Uhr: WSG Tirol gegen anschlagene Admira

Vor wenigen Monaten war es noch der Showdown um den Liga-Verbleib, nun will die WSG Tirol im Duell mit der Admira dieses Mal als lachender Gewinner vom Feld gehen. Das für sie glückliche torlose Remis am 4. Juli bescherte den Südstädtern den Klassenverbleib und sorgte für hängende Gesichter bei den Wattenern. Diese blieben dank Mattersburgs finanziellem Kollaps in der Liga - und wollen der Admira am Sonntag nun ihrerseits eine empfindliche Niederlage zufügen. Die Partie können Sie HIER ab 14.30 Uhr hautnah im sportkrone.at-Liveticker mitverfolgen!