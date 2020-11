Ab 14.30 Uhr: Austria empfängt SKN St. Pölten

Die Austria hängt nach den jüngsten Ergebnissen in der Bundesliga ein wenig in den Seilen. Mit dem SKN St. Pölten gastiert am Sonntag nun ein Gegner in Wien, gegen den die Violetten zuletzt wenig zu lachen hatten. Das 2:5 Ende Juni sollte noch in den Köpfen stecken, davor gab es in Duellen dreimal ein Unentschieden. Die Niederösterreicher sind auch besser in die laufende Saison gestartet. Bei einem Heimsieg könnte die Austria freilich Plätze gut machen. Die Partie können Sie HIER ab 14.30 Uhr hautnah im sportkrone.at-Liveticker mitverfolgen!