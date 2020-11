AS Monaco beendet PSG-Siegeslauf mit 3:2-Heimsieg

AS Monaco hat die Siegesserie von Serienchampion Paris St. Germain in der französischen Fußball-Meisterschaft beendet! Die Monegassen setzten sich am Freitagabend im eigenen Stadion mit 3:2 durch und sorgten dafür, dass der Gegner nach acht Erfolgen en suite wieder einmal als Verlierer den Platz verlassen musste. Für den Tabellenführer war es die insgesamt dritte Saisonniederlage, Monaco liegt als neuer Zweiter nur noch vier Punkte dahinter.