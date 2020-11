„Dancing Stars“: Natalia Ushakova ausgeschieden

Da Jurorin Karina Sarkissova sich mit dem Coronavirus infiziert hatte und in Budapest in Quarantäne ist, saß am Freitagabend die Profitänzerin und Opernball-Choreografin Maria Santner neben Dirk Heidemann und Balazs Ekker am Jurypult. Sarkissova meldete sich in der Show mit einer Videobotschaft, in der sie allen Kandidaten Glück wünschte, und wirkte dabei sichtlich angeschlagen. Sie wird auch beim Finale von Santner vertreten werden.