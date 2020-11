„Dancing Stars“: Heißer Auftritt von Kirchgasser

„Mega“

Michi Kirchgasser und Vadim Garbuzov tanzten in der Show am Freitag zuerst einen Paso Doble („All About Us“) und zeigten als zweiten Tanz einen sexy Streetdance zu „Let’s Talk About Sex“ (Salt ’N’ Pepa). „Ihr schaut bombe aus, es war ein mega Auftritt“, zeigte sich Jurorin Maria Santner begeistert.