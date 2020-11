Der große Schweiger genießt die Stille

Für sein Lebenswerk wurde der ehemalige Sturm- und Salzburg-Profi nun bei der Bruno-Gala Anfang der Woche mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. „Eine große Ehre, da die Bundesligaspieler abgestimmt haben“, sagt Leitgeb, der sich in seinen 15 Profi-Jahren im Scheinwerferlicht nie wohlfühlte. „Der Fußball selbst geht mir gar nicht so ab, vielmehr das Training. Zwei-, dreimal die Woche gehe ich noch laufen und mach Übungen in meinem Fitnessraum“, erzählt Leitgeb, der mit Sturm wegen eines Aufgabengebiets in Kontakt steht. Spruchreif. sei aber noch nichts.