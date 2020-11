Corona: Haaland muss doch nicht in Quarantäne

Ex-Salzburg-Stürmer Erling Haaland muss nicht in Quarantäne. Wie das Dortmunder Gesundheitsamt am Dienstag bestätigte, ergab eine Befragung zu seinem möglichen Kontakt mit einem positiv getesteten anderen norwegischen Nationalspieler, dass der BVB-Torjäger „nicht zur Kategorie 1 (enger Kontakt)“ gehört. Deshalb müsse „keine Quarantäneanordnung veranlasst“ werden. Damit steigen die Chancen des 20-Jährigen auf einen Einsatz in der Liga am Samstag bei Hertha BSC.