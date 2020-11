Schüler missbraucht: Tiroler Lehrer vor Gericht

Im Vorhinein Schuld anerkannt

Der 40-Jährige werde sich schuldig bekennen, kündigte sein Verteidiger in seinem Eröffnungsplädoyer an. „Mein Mandant wird sich entschuldigen und die Opfer entschädigen“, sagte der Anwalt. Es gehe in der Verhandlung nun nicht darum, ob der Angeklagte schuldig ist oder nicht, sondern darum, was passiert ist, dass der 40-Jährige diese gravierenden Taten begangen habe.