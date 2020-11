„Klopp wäre ein viel besserer Premierminister“

Liebeserklärung an Klopp

„Klopp. Eine Liebeserklärung an einen Trainer und seinen Verein“, heißt das Buch, das sich stellenweise wie eine Hagiographie Klopps liest. Systematisch und immer wiederkehrend zieht Quinn darin Vergleiche zwischen Klopp und einem anderen Liverpooler-Heilsbringer: Bill Shankly, von 1959 bis 1974 Trainer an der Anfield Road. Unter seiner Regentschaft wurde über dem Stiegenabgang ins Stadioninnere das sagenumwobene Schild mit der Aufschrift „This is Anfield“ angebracht. Die Erstversion der Tafel mit der Aufschrift „Welcome to Anfield“ soll Shankly abgeschmettert haben. Die Gegner sollen sich schließlich nicht wohlfühlen, sondern Angst eingeflößt bekommen. Das ist aber nur eine Facette der Legende Shanklys. So nebenbei führte der Schotte Liverpool 1962 in die damalige First Division und dort 1964, 1966 und 1973 jeweils zum Meistertitel.