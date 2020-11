Jüdisches Archiv auf Reisen

„Wir verstehen das als Geste einer intensiven Partnerschaft mit der jüdischen Gemeinde in Österreich. Die Übergabe des Archivs ist der Auftakt für eine verstärkte Zusammenarbeit auf wissenschaftlichem und kulturellem Gebiet“, sagte Hans Peter Doskozil bei der Vertragsunterzeichnung in Eisenstadt. Das jüdische Zentralarchiv ist eines der größten Archive jüdischer Geschichte in Österreich. In rund 450 Schachteln werden Tausende Urkunden, Verträge und andere Schriftstücke aufbewahrt. Sie stammen aus den jüdischen Gemeinden des Burgenlandes und reichen zurück bis ins 17. Jahrhundert.