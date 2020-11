Ärzte und Pfleger: Hilfeschrei vor dem Lockdown

Intensivmediziner: „Noch keine Trendwende in Sicht“

Und ein schärferer Lockdown, so die Intensivmediziner. Denn: Auch zehn Tage nach Inkrafttreten des aktuellen Maßnahmenpakets sei noch keine Trendwende bei den stetig ansteigenden Infektionszahlen in Sicht. Mit einer Rückkehr zur Normalität noch heuer rechnen viele nicht: Bis Ende des Sommers 2021 müsse man sich mit solchen Methoden „durchkämpfen“, sagt etwa der Wiener Virologe Norbert Nowotny. Erst dann könne man die Covid-19-Pandemie mit einem Impfstoff und einer guten Durchimpfungsrate in den Griff bekommen.