Jason Momoa: Nach „GoT“ musste Familie hungern

Als furchterregender Kriegsherr Khal Drogo in der Erfolgsserie „Game of Thrones“ wurde Jason Momoa zum gefeierten Star. Nach seinem Serien-Tod kämpfte der Schauspieler jedoch selbst ums - sprichwörtliche - Überleben. Denn während andere Serien-Kollegen zu Superstars wurden, blieben beim 41-Jährigen die Rollen aus. In einem Interview gab der gebürtige Hawaiianer nun zu, in die Pleite geschlittert zu sein: „Nach ,Game of Thrones‘ mussten wir hungern.“