Mit Hrinkow zur Österreich-Rundfahrt

Der Wechsel zu Hrinkow bringt den 27-Jährigen auch einem lang gehegten Traum realistisch nahe: erster Start bei der Österreich-Rundfahrt! Bei seinem neuen Klub hat Manager Dominik Hrinkow die heurige Performance des Weißbachers ganz genau unter die Lupe genommen, ehe er den Kontakt suchte. „Die Saison war wegen Corona zwar kurz, aber für mich recht erfreulich“, konnte Hirschbichler auf Gesamtrang zwei bei den Time Trial Series inklusive Platz drei am Salzburgring und Sieg in Nenzing verweisen, dazu Bronze am Attersee beim „King of the Lake“ und Rang vier bei der Einzelzeit-Staatsmeisterschaft.