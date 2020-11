Verwirrung um die Tötung aller Nerze in Dänemark

Züchtern wurden Bonuszahlungen in Aussicht gestellt

Den Pelztierzüchtern wurde eine Bonuszahlung in Aussicht gestellt, wenn sie ihre Tiere innerhalb weniger Tage keulen (töten; Anm.) würden. In einem neuen Brief der Lebensmittelbehörde an die dänischen Nerzzüchter hieß es nun am Dienstag, man bedauere, dass aus einem vorherigen Schreiben vom Freitag nicht hervorgegangen sei, dass es sich um eine „Aufforderung“ der schnellstmöglichen Tötung gesunder Bestände außerhalb der 7,8-Kilometer-Zonen gehandelt habe.