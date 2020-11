Sturm-Spione saßen gemütlich im Patschenkino

„Gemma WAC schauen“, lautete gestern Abend das Motto bei Sturm. Trainer Christian Ilzer und Co. verfolgten den Europacupauftritt der Wolfsberger bei Dinamo Zagreb selbstredend mit Argusaugen vor dem TV-Kastl. Drei Niederlagen in Folge gab’s zuletzt gegen die Kärntner, am Sonntag will Sturm die miese Bilanz aufpolieren.