Rasche Hilfe in der Not

Corona stürzt viele Betroffene unverschuldet in eine Notsituation. Sei es der Verlust des Arbeitsplatzes, ein Kleinunternehmen, das in der Krise schließen musste, oder eine schwere Erkrankung eines Elternteils. Genau hier will man ansetzen und helfen. „Die Höhe der Zuwendung richtet sich individuell nach den Erfordernissen“, so Orieschnig. Dass alle Daten natürlich streng vertraulich behandelt werden und alles dem Datenschutz unterliegt, versteht sich von selbst. Neben Familien will man auch in Not geratene Jugendliche gezielt fördern.