Auch Deutsche unter Wiener Terror-Opfern

Noch drei Opfer in kritischem Zustand

Zum Zustand der Verletzten teilte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig am Dienstag mit, dass zehn Betroffene mittlerweile aus dem Spital in häusliche Pflege entlassen werden konnten. 13 Personen sind noch im Krankenhaus, drei von ihnen in kritischem Zustand. Vier Opfer konnten laut Ludwig so weit stabilisiert werden, dass sie sich nicht mehr in Lebensgefahr befinden.