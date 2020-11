Polizist verletzt: Zustand kritisch, aber stabil

Der Zustand jenes Polizisten, der bei dem schrecklichen Terroranschlag am Montagabend in der Wiener Innenstadt angeschossen worden ist, war Dienstagfrüh kritisch, aber stabil. Laut Behörden ist er 28 Jahre alt und in einer Polizeiinspektion in der Wiener Innenstadt stationiert. Er war dem Terroristen im Bereich der Seitenstettengasse Richtung Schwedenplatz begegnet.