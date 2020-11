Roglic übernahm mit Zeitfahr-Sieg Gesamtführung

45 Tage nach seinem bitteren K. o. bei der Tour de France hat Primoz Roglic bei der Vuelta seine Zeitfahr-Qualitäten unter Beweis gestellt und das Rote Trikot des Gesamtführenden wieder an sich gerissen. Der Slowene siegte am Dienstag über 33,7 Kilometer von Muros nach Mirador de Ezaro in 46:39 Minuten und distanzierte damit den größten Rivalen und bisherigen Ersten Richard Carapaz aus Ecuador um 49 Sekunden.