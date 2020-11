Polizei nimmt in Paris Mann mit Machete fest

Macron will gegen Islamisten hart vorgehen

Am 29. Oktober wurden drei Menschen in Nizza von einem mutmaßlichen Islamisten getötet. Frankreich ist das Land in Europa mit der größten muslimischen Gemeinde. Dass die Regierung von Emmanuel Macron (Bild oben) ein hartes Vorgehen gegen Islamisten angekündigt hat und zugleich an der Meinungsfreiheit und damit der Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen festhält, hat in der muslimischen Welt einen Proteststurm ausgelöst.