Keine Nikolo-Besuche, Christkindlmärkte verschoben

Christkindlmärkte verschoben

In Villach beschloss die Stadtregierung am Montag, dass der traditionelle Weihnachtsmarkt und der Eislaufplatz am Rathausplatz vorerst auf Anfang Dezember verschoben werden. Wochenmarkt, Biobauernmarkt - jeweils ohne Konsumation an Ort und Stelle - sowie Flohmärkte können hingegen stattfinden, wobei am gesamten Gelände Maskenpflicht gilt.