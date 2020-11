Die Stars lassen ihre Stringtangas wieder blitzen

So zeigte sich nicht nur Kim Kardashian kürzlich im bodenlangen schwarzen Kleid mit XXL-Rückendekolleté und knallrotem Stringtanga auf Instagram, sondern marschierte auch Emily Ratajkowski in einem Strickkleid mit ebenfalls weit ausgeschnittenem Rücken samt „Höschenblitzer“ zum ersten Mal mit Babybauch in der Öffentlichkeit. Und Beyonce inszenierte den Look mit funkelndem String sogar für die aktuelle Ausgabe der „Vogue“.