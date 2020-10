Erste Politiker reagieren: Förderungen und Gesetze

Gewessler verspricht Millionen-Förderungen

Auf die große „Krone“-Serie reagiert außerdem Ökoministerin Leonore Gewessler. Sie hat die Mobilisierung von zirka 8000 Hektar brachliegender Gewerbe- und Industriestandorte im Fokus! Wie berichtet, stehen außerdem 40.000 Hektar Immobilien leer (was der ganzen Fläche Wiens entspricht). Für die Wiedernutzung der bis zu 6000 Standorte will Gewessler jährlich drei Millionen Euro an Förderungsmitteln ausschütten. Meriten verdient sich auch ÖBB-Chef Andreas Matthä, der bereits verbaute Bahnhofsflächen zu neuen grünen Stadtteilen entwickeln lässt.