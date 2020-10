Böse „Hexe“ Hathaway verwandelt Kinder in Mäuse

Alabama, Ende der 1960er. In einem Luxushotel parkt eine Gruppe von Hexen, die ihren perfiden Plan, alle Kinder dieser Welt in Mäuse zu verwandeln, unter dem Deckmantel einer Wohltätigkeitsorganisation in die Testphase bringt. Ein kleiner Junge, der mit seiner Großmutter ebenfalls hier logiert, ist erklärte Beute der diabolischen Zauberinnen.