Pässe für Vertriebene: Ansturm weiterhin groß

Bereits am 1. September war es an der österreichischen Botschaft von Washington so weit: Der in der amerikanischen Kleinstadt lebende Craig Morse und sein Sohn Brenner erhielten zusätzlich zur amerikanischen die österreichische Staatsbürgerschaft in einer feierlichen Zeremonie verliehen. Nicht die Einzigen: Fast die gesamte Morse-Familie wird sich um die Dokumente bewerben. Geplant ist, nach Abklingen der Corona-Pandemie gemeinsam in Österreich Verwandte zu besuchen.