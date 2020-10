Corona-Pleitewelle: Fast 200 Flughäfen bedroht

Der Pleitegeier dreht derzeit bedrohlich über Europas Flugbranche. In den kommenden Monaten könnte er an zahlreichen Airports landen. Wenn sich der Passagierverkehr bis Ende des Jahres nicht erholt, könnten fast 200 Flughäfen in Konkurs gehen. Dies befürchtet die Flughafenbehörde ACI Europe.