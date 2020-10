Ronaldo: Kommt es zum Superduell gegen Messi?

Der Einsatz von Superstar Cristiano Ronaldo von Juventus Turin gegen Lionel Messis FC Barcelona in der Champions League bleibt offen. Nach seiner Corona-Infektion und einer zweiwöchigen Quarantäne wartete der fünffache Weltfußballer einen Tag vor der Partie am Mittwoch in Turin weiter auf den erhofften Negativbefund. Das berichtete Trainer Andrea Pirlo am Dienstag. „Wir warten auf das Ergebnis des Tests“, sagte der Coach.