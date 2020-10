Zweijährige Leidenszeit hatte für FC Wels ein Ende

Unglaubliche 731 Tage war es her, dass der FC Wels den letzten Heimsieg gefeiert hatte. 458 Tage, seit die Messestädter zuletzt überhaupt in der Regionalliga drei Punkte eingefahren hatten. Am Montag war es dann endlich wieder so weit - 2:0 gegen Vöcklamarkt! „Es ist ungewohnt, aber es fühlt sich richtig gut an, das ist für den ganzen Verein Gold wert“, sagte Trainer Max Babler nach den Big-Points im Tabellenkeller.