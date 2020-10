Studie nährt Zweifel an dauerhafter Immunität

Eine britische Studie hat Zweifel an einer möglichen dauerhaften Immunität nach einer Coronavirus-Infektion genährt. Denn aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Imperial College London geht jetzt hervor, dass Antikörper in der britischen Bevölkerung im Sommer rasch abgenommen haben. Das deute darauf hin, dass der Schutz nach einer Ansteckung mit Covid-19 möglicherweise nicht von langer Dauer sei, so die Forscher.