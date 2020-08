Zwei Patienten aus der EU erneut infiziert

Experten: Genetische Untersuchung erforderlich

Eine echte Neuinfektion, wie in den Fällen in den Niederlanden, Belgien und Hongkong, erfordert nach Einschätzung von Virologen eine genetische Untersuchung des Virus sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Infektion. Nur so sei festzustellen, ob sich die beiden Virus-Fälle geringfügig unterscheiden oder die erste Infektion erneut aufgeflammt ist.