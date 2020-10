Corona-Wahnsinn bei Ungarn-Derby erhitzt Gemüter

Während in Österreich nur noch 1500 Zuschauer in die Stadien dürfen, sorgt Ungarn mit zu Corona-Zeiten schier unglaublichen Zuschauerzahlen für Unverständnis. Am Wochenende in Budapest waren beim ungarischen Derby Ferencvaros gegen Ujpest 15.789 Zuschauer im Stadion. Fast alle ohne Masken und dicht aneinanderstehend.