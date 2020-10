Unerwartet: UFC-Star Khabib verkündet Karriereende

Khabib brach nach dem Kampf in Tränen aus und trauerte am Boden liegend um seinen kürzlich verstorbenen Vater. „Das war mein letzter Kampf. Ohne meinen Vater komme ich nicht mehr zurück“, gab der Russe bekannt. Sein Vater verstarb am 3. Juli an einer Corona-Infektion, im Alter von nur 57 Jahren.