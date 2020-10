„Das Spital schickte mich krank nach Hause“

Fieber, Schmerzen, Husten und ein Gefühl, als lägen Steine im Bauch: So schilderte Anic seinen Zustand, als er am 30. September ins Spital kam. Nach einer Untersuchung bekam er Medikamente und die Aufforderung zur Heim-Quarantäne. „Sie haben mich nach Hause geschickt, obwohl ich das nicht wollte und mich sehr krank fühlte.“ In der Folge wurde Ancic positiv getestet.