Wasserstoffperoxid getrunken: Mann (70) im Spital

Am Samstagvormittag ist es in einem Wohnhaus in Klagenfurt zu einer fatalen Verwechslung gekommen. Ein 70-Jähriger hat Wasserstoffperoxid aus seiner Flasche getrunken, da er der Annahme war, dass es sich um seine Wasserflasche handle. Der Mann erlitt Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.