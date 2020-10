Holzarbeiter (57) schwer verletzt in Wald entdeckt

Der 57-Jährige führte am Freitagnachmittag in einem Waldstück im Ortsteil Vogelsang Holzschlägerungsarbeiten durch. „Weil er um 19 Uhr immer noch nicht zu Hause war, suchte ein Angehöriger nach dem Mann. Dieser fand ihn schließlich in steilem Gelände unter einem Baum eingeklemmt vor“, berichtete die Polizei.