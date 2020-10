Genetischer-Zwilling von kleinem Michael gefunden

Die junge Familie aus Helpfau-Uttendorf wagte kurz nach der Geburt ihres leukämiekranken Sohnes den Schritt an die Öffentlichkeit: „Wir wollen ein Bewusstsein in der Bevölkerung schaffen, damit sich so viele Menschen wie möglich typisieren lassen. Hilft es uns nicht, rettet es vielleicht das Leben von jemand anderem“, sagte Papa Stefan damals im Gespräch mit der „Krone“. Doch jetzt wurde das scheinbar Unmögliche möglich: Ein passender Spender für Michael wurde gefunden. Jetzt muss die Familie hoffen, dass der Körper seines kleinen Schatzes die Spende annimmt. Am 19. Oktober wurde Michael operiert. Andreas Wassner vom Verein „Geben für Leben“ erklärt: „Es dauert etwa 100 Tage, bis die kritische Phase vorbei ist. Das Gute ist, dass Kinder eine Spende meist sehr gut annehmen.“ Für Michael sei vor allem die starke Chemo vor der OP sehr anstrengend gewesen, man könne jetzt nur hoffen und abwarten.