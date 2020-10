Wie das so war mit Herbert Kickls Polizeipferden

In vielen anderen europäischen Ländern ist die berittene Polizei ein wesentlicher Bestandteil der Polizeiarbeit, so auch in Deutschland. Bei einem Besuch der Reiterstaffel in Berlin bekommen die ATV-ZuseherInnen nicht nur die Einsatzmöglichkeiten der Truppe, sondern auch den jährlichen Pferde-Zahnarztbesuch zu sehen.