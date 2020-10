Trump veröffentlicht CBS-Interview auf Facebook

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag ein Interview mit dem TV-Sender CBS, das er wütend abgebrochen hatte, weil er die Interviewerin als zu „parteiisch“ empfand, vor dem Ausstrahlungstermin auf Facebook veröffentlicht. In einem Posting verurteilte er zudem die kritischen Fragen der Moderatorin scharf und forderte die User dazu auf, sich „die Voreingenommenheit, den Hass und die Unhöflichkeit“ in dem knapp 38-minütigen Gespräch mit der renommierten CBS-Reporterin Lesley Stahl anzuschauen.