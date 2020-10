Hotspot Europa: Ein Höchstwert jagt den nächsten

In Slowenien wurden am Mittwoch insgesamt 1663 neue Fälle verzeichnet, die Positivitätsrate der Testungen stieg auf 26,8 Prozent, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Insgesamt gibt es 10.136 aktive Fälle. Im Krankenhaus werden 357 Patienten behandelt. Von 62 Patienten auf der Intensivstation werden 41 künstlich beatmet. Am Mittwoch starben neun an Covid-19 erkrankte Patienten. Der bisher schlimmste Tag wurde im südlichen Nachbarland am Dienstag mit insgesamt zehn Todesfällen verzeichnet.