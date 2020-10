Deutschland: Reisewarnung für fast ganz Österreich

Neuinfektionen in Deutschland erreichten Rekordwert

Deutschland verzeichnete am Donnerstagmorgen einen Negativrekord bei der Anzahl an Neuinfektionen binnen eines Tages: 11.287 neue Fälle wurden laut Robert-Koch-Institut registriert - am Vortag waren es noch 7595 gewesen. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle kletterte demnach auf 392.049.