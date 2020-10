Ochsenauge ist Sieger der Schmetterlingszählung

Mehr als 1.400 Freiwillige haben im Rahmen der Aktion „Zeig‘ her deinen Schmetterlingsgarten“ in ganz Österreich diese Flatterer beobachtet und 15.591 Datensätze zu ihnen in der Citizen Science-App „Schmetterlinge Österreichs“ gemeldet. 1.239 Mal flog das Große Ochsenauge vor ihre Kameras, danach kam der Kaisermantel gefolgt vom Schachbrett.