Großschartner zum Vuelta-Auftakt starker Fünfter!

Eigentlich hätte der Vuelta-Auftakt im September in den Niederlanden stattfinden sollen - wegen der Coronavirus-Pandemie wurden aber sowohl Startort als auch Starttermin geändert. Nun sind 18 Etappen und knapp 2900 Kilometer geplant, bis das Peloton am 8. November in der Hauptstadt Madrid einfahren soll. Die Coronavirus-Krise sorgt übrigens für das Kuriosum, dass nun sogar zwei der ganz großen Rundfahrten für einige Zeit parallel laufen - der Giro d‘Italia wird ja erst am Sonntag entschieden.